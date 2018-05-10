الرئاسي يعدل صرف الدولار للعاملين بالخارج

أعلن المجلس الرئاسي تعديل سعر صرف الدولار للجهات الممولة من الخزينة العامة في الخارج.

وعدل الرئاسي سعر صرف الدولار إلى 2.75 دولار مقابل الدينار الليبي.

ووضح المجلس أن التعديل يشمل مرتبات العاملين في الخارج إضافة للموفدين، حيث سيتم تطبيق سعر الصرف الجديد.

وسيتم تنفيذ القرار الذي نشرته إدارة التواصل في المجلس الرئاسي، من تاريخ صدوره الذي يوافق اليوم 10 مايو.

وكان النائب في المجلس الرئاسي فتحي المجبري قد أعلن عن الترتيبات المالية للعام العالي، والتي أقرها الرئاسي بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، وبلغت قيمتها أكثر من 42 مليار دينار ليبي، موزعة على المرتبات، الدعم، المشاريع والنفقات التسييرية.

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