“كيا” تدخل عالم السيارات الكهربائية بطرح “Niro EV” العام الجارى

استعرضت كيا مؤخرا سياراتها الكهربائية “Niro EV” المنتظر طرحها في الأسواق العام الجاري.

ويتوقع الخبراء في الشركة المصنعة أن تلقى هذه السيارة رواجا كبيرا في السوق الأمريكية والأوروبية، والتي بدأ الناس يولون فيها اهتماما كبيرا بالسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

ومن المنتظر أن تطرح هذه السيارة بنسختين، الأولى مزودة بمحرك كهربائي بعزم 204 أحصنة، وبطاريات بقدرة 64 كيلواط ساعة، وقادرة على قطع 380 كلم بالشحنة الواحدة، أما النسخة الثانية فستأتي بمحرك بعزم 135 حصانا وبطاريات بقدرة 39.2 كيلواط ساعة، تكفي لقطع مسافة 240 كلم بالشحنة الواحدة.

ويؤكد خبراء كيا في كوريا الجنوبية أن الشركة تلقت حتى اليوم أكثر من 5000 طلب لشراء هذه السيارة، ومن المنتظر أن تسلم السيارات لمالكيها خريف العام الجاري.

