انتعاش الروبل أمام الدولار واليورو مع صعود أسعار النفط

تراجع سعر صرف الدولار واليورو أمام الروبل الروسي اليوم الخميس إلى مستويات قياسية في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق، بعد إعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي مع طهران.

وبحلول الساعة 08:54 بتوقيت غرينيتش، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 0.94 روبل إلى 62.29 روبل، فيما تراجع اليورو بواقع 1.06 روبل إلى 73.95 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وبذلك تكون العملة الروسية قد بلغت مستويات قياسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية هي الأعلى منذ مطلع شهر أبريل الماضي.

ولقي الروبل دعما من صعود أسعار الذهب الأسود، والتي تتجه الآن صوب مستوى 80 دولارا للبرميل، وجاء ذلك مع احتمال تجدد العقوبات الأمريكية على إيران، أحد أكبر مصدري الخام، ما قد يؤثر بشكل سلبي على معروض النفط في الأسواق.

