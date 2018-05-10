ملفات اقتصادية 10-05-2018

برنامج ملفات اقتصادية مع أحمد السنوسي بعنوان ” الترتيبات المالية لعام 2018″
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
بالصور: الرئاسي يحدد سعر الصرف المستعمل لتحويل مرتبات العاملين بالخارج
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ليبيا نيوز
“كيا” تدخل عالم السيارات الكهربائية بطرح “Niro EV” العام الجارى
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
الرئاسي يعدل صرف الدولار للعاملين بالخارج
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
المجبري يعلن تفاصيل الترتيبات المالية
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك