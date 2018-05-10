اقتصاد

ربح مضاعف لطيران الإمارات خلال عام

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حققت مجموعة “طيران الإمارات” صافي أرباح بأكثر من 124 في المائة خلال عام 2017/2018.

وأعلنت الشركة التي يقع مقرها في دبي، وصول صافي أرباحها إلى 762 مليون دولار خلال العام الماضي.

هذا الإعلان يأتي بعد شهور من توقيع عقود ضخمة لشراء طائرات حديثة مع أباطرة تصنيع الطائرات إيرباص وبوينغ.

وتشغل الشركة الخليجية أسطولاً من 268 طائرة، وتعتبر أكبر مشغل في العالم لطائرات إيرباص A380 وبوينغ 777.

وذكرت صحيفة البيان الإماراتية أن الشركة وقعت اتفاقية بقيمة 15.1 مليار دولار لشراء 40 طائرة بوينغ 787-10 سيبدأ استلامها في عام 2022، كما تعاقدت على شراء 36 طائرة إيرباص A380 بقيمة 16 مليار دولار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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