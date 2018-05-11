اقتصاد

حيدر العبادي: العراق أصبح الدولة الثانية فى تصدير النفط

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

وكالات:

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الخميس، أن العراق طور القطاع النفطي “بشكل كبير” ، لافتاً الى أنها أصبحت الدولة الثانية بتصدير النفط.

وقال العبادي – خلال كلمة نقلتها قناة (السومرية نيوز) العراقية – “إن هذا اليوم تقرر فيه مستقبلنا وأين يسير العراق وفي أي إتجاه يذهب ، ولن ننسى الأبطال الذين حققوا النصر الذي أسماه العالم بالمعجزة”.

وأضاف أن العراق حقق الكثير من الانجازات على المستوى الاقتصادي خلال الفترة الماضية ، مشيراً الى أن الحكومة زودت مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية ، مشدداً على أنه من أولويات أهتماماته أسر الشهداء والمصابين.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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