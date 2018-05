حيدر العبادي: العراق أصبح الدولة الثانية فى تصدير النفط

وكالات:

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الخميس، أن العراق طور القطاع النفطي “بشكل كبير” ، لافتاً الى أنها أصبحت الدولة الثانية بتصدير النفط.

وقال العبادي – خلال كلمة نقلتها قناة (السومرية نيوز) العراقية – “إن هذا اليوم تقرر فيه مستقبلنا وأين يسير العراق وفي أي إتجاه يذهب ، ولن ننسى الأبطال الذين حققوا النصر الذي أسماه العالم بالمعجزة”.

وأضاف أن العراق حقق الكثير من الانجازات على المستوى الاقتصادي خلال الفترة الماضية ، مشيراً الى أن الحكومة زودت مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية ، مشدداً على أنه من أولويات أهتماماته أسر الشهداء والمصابين.

