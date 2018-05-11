المجبري يكشف بنود صرف ميزانية 2018

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فتحي المجبري أن ميزانية العام المالي 2018 التي تم إقرارها قدرت بـ (42,511,430,000)، (اثنين وأربعين مليارا وخمسمائة وأحد عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثين ألف دينار ليبـي).

وأوضح المجبري خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس بالعاصمة طرابلس، إن الميزانية خصص منها لبند المرتبات (24,500,000,000)، (أربعة وعشرون مليارا وخمسمئة مليون) دينار ليبي بينما شكلت النفقات التسييرية (6,700,000,000) مليار دينار ليبي، أما الباب الثالث الخاص بالمشروعات والتنمية فقد خصص له مبلغ بقيمة (4,700,000,000) مليار دينار ليبي، بالإضافة إلى نفقات الدعم بقيمة 6,500,000,000 دينار ليبي.

وأوضح أنه تم تغطية هذه المصروفات من خلال الموارد النفطية بقيمة 27,000,000,000 مليار، وقرض بقيمة 10,000,000,000 مليار دينار ليبي من قبل مصرف ليبيا المركزي ممول من خلال سندات الخزانة أما باقي المبلغ تم تغطيته من خلال الإيرادات المختلفة بقيمة 2,000,000,000 مليار دينار.

وأضاف المجبري أن هناك فرقا بين الترتيبات المالية للعام الماضي والعام الجاري، حيث انخفضت نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية نحو 28% في العام المنصرم 2017م إلى 23% في العام الجاري 2018، مؤكداً على أن الجزء الأكبر من حجم الإنفاق من إيرادات النفط استخدمت في تغطية المرتبات.

جدير بالذكر أن موازنة هذا العام تزيد عن ميزانية العام المنصرم تقدر بخمسة مليارات دينار على الرغم من ارتفاع قيمة العجز بين المصروفات والإيرادات إلى 12 مليار دينار، حيث ستتم تغطيته عبر قرض من البنك المركزي

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