انتعاش الذهب عقب بيانات التضخم الأميركي

تزايدت أسعار الذهب يوم أمس الخميس مع هبوط الدولار من أعلى مستوياته في 2018 في أعقاب بيانات للتضخم في الولايات المتحدة جاءت أضعف من المتوقع، كما أعطت التوترات بين واشنطن وإيران دعما للمعدن النفيس.

وهبط الدولار من أعلى مستوياته في أربعة أشهر ونصف الشهر بعد بيانات أميركية أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المئة، مقابل توقعات سابقة لزيادة قدرها 0.3 في المئة.

وتلقى الذهب، الذي ينظر إليه على أنه ملاذ آمن للاستثمار، دعما أيضا من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووي، وهو ما أدى إلى تنامي خطر صراع في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 0.6 في المئة إلى 1320.40دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بينما صعدت العقود الأميركية للذهب تسليم يونيو 0.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1322.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 في المئة إلى 16.72 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوعين عند 16.74 دولار.

وصعد البلاتين 1.7 في المئة إلى 925.40 دولار للأوقية بينما قفز البلاديوم 2.4 في المئة إلى 998.50 دولار للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق 1002.10 دولار وهو أعلى مستوى في أسبوعين ونصف.

