ارتفاع الدولار والاسترليني واليورو ينخفض في ختام التعاملات الاسبوعية امام الدينار في السوق الموازي وتوقعات بتأثر السوق بقرارات الرئاسي

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي تسجيله مستويات مرتفعة مقابل الدينار الليبي مع ختام التعاملات الاسبوعية في السوق الموازي “السوداء” وأنهى الدولار الاسبوع على ارتفاع طفيف واختتم السوق عند سعر 6.530 دينار على الرغم من عدة مؤثرات وقرارات شهدتها مجريات الاسبوع.

وارتفع سعر الدولار خلال تعاملات الاسبوع الحالي وسجل للاسبوع الثاني اختراقات جديدة وصلت أعلى من 6.60 دينار, وسبق أن تعرضت العملات الاجنبية لموجة تراجع جماعي خلال منتصف شهر يناير بشكل مفاجئ وتراجعت خلالها بشكل قياسي لكنه عاودت الارتفاع فوق 6 دينار.

الدولار

وبدء الدولار تعاملات الاسبوع الجاري, يوم السبت الماضي, عند سعر 6.510 دينار, وأنهى سعر الصرف التداولات الاسبوعية للدولار ليوم امس الخميس على صعود طفيف بواقع 20 درهما أمام الدينار, وأنهى التعاملات عند مستوى مرتفع 6.530 دينار ليبي.

اليورو

وانخفضت العملة الاوروبية لهذا الاسبوع امام الدينار بواقع 31 درهما في التعاملات الاسبوعية للمرة الثانية هذا الشهر وبدء اليورو التعاملات يوم السبت الماضي عند قيمة 7.779 دينار لينهي السوق أمس على انخفاض طفيف عند سعر 7.748 دينار.

الاسترليني

وصعد الجنية الاسترليني امام الدينار لهذا الاسبوع بشكل ملحوظ وبواقع 49 درهما, وبدء الجنيه التعاملات الاسبوعية يوم السبت الماضي عند مستوى 8.812 دينار لينهي السوق امس على ارتفاع عند سعر 8.861 دينار.

وأصدر المجلس الرئاسي القرار رقم 574 بشأن تحديد سعر الصرف المستعمل لتحويل مرتبات العاملين بالخارج. ونصت القرار على تحديد سعر صرف الدولار المعتمد عند التحويل والصرف لمرتبات العاملين بالخارج والموفدين من الجهات الممولة من الخزانة العامة بـ 2.75 دولار مقابل دينار ليبي واحد والتي اعتبرها الكثير من المراقبين خطوة ايجابية, كما اعلن خلال هذا الاسبوع فى طرابلس عن حجم قيمة الترتيبات المالية لسنة 2018 والتي بلغت أكثر من 42 مليار و500 مليون دينار.

ومن المتوقع ان تؤثر هذه القرارات على السوق الموازية خلال الاسبوع المقبل, وربما يصعد الدولار من جديد بسبب حاجة المركزي للسيولة على خلفية اعلان الترتيبات المالية.

وكان سعر صرف الدولار أواخر العام الماضي 2017 عند مستوى يفوق الـ 9 دينارات بعد موجة صعود قياسي لسلة العملات الاجنبية بدأها الدولار والعملات الاخرى منتصف شهر اكتوبر, لكن الدولار فقد منذ منتصف شهر يناير الماضي أكثر من 4 دينار من قيمته في السوق ما أدى الى تراجع جماعي للعملات الاجنبية وكان الدولار تراجع بشكل كبير أمام الدينار الليبي حين تراجع إلى مستوى 4.15 دينار.