تراجع أسعار النفط عقب أنباء تجديد العقوبات الأمريكية

المتوسط:

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة عن أعلى مستوى في عدة سنوات على أمل توفير إمدادات بديلة قد تسد الفراغ الذي سيتركه انخفاض الصادرات الإيرانية المرجح جراء العقوبات الأمريكية.

وتسعى الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات على إيران، التي تنتج نحو أربعة بالمئة من إمدادات الخام العالمية، بعد أن انسحبت واشنطن من اتفاق جرى التوصل إليه في أواخر 2015 حدّ من طموحات طهران النووية مقابل رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية عنها.

وسجلت عقود خام “برنت” 77.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، بانخفاض قدره 24 سنتا، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 15 سنتا إلى 71.21 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 أمس الخميس عند 71.89 دولار للبرميل.

