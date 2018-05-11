أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الجمعة 11/5/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 11 مايو 2018 استقراره على ارتفاع مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.530 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد شهد سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية استقراره عند سعر 7.748 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

واستقر سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 8.861 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.530 دينار 6.510 دينار اليورو 7.748 دينار 7.668 دينار الجنية الاسترليني 8.861 دينار 8.781 دينار الليرة التركية 1.524 دينار 1.444 دينار الدينار التونسي 2.57 دينار 2.49 دينار الجنية المصري 0.367 دينار 0.287 دينار الدولار الكندي 5.079 دينار 4.999 دينار الدينار الاردني 9.203 دينار 9.123 دينار حوالات دبي-تركيا 6.530 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.650 دينار كاش – 7.750 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.370دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.200 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 204 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 238 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 272 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 280 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 340 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 230 دينار

جرام الذهب المسبوك 205 و 206 دينار

كسر الفضة = 2.85 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.