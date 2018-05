المتوسط:

أعلن عمال إسرائيليون، أمس الخميس، إضرابهم وقاموا بغلق الميناءين الرئيسيين في إسرائيل، احتجاجا على إنشاء أرصفة منافسة ستديرها شركات أجنبية، الأمر الذي عطل عشرات سفن الشحن.

وكانت 17 سفينة على الأقل بانتظار تفريغ حمولاتها في ميناء أسدود، بينما اصطفت 14 سفينة أخرى لدخول الميناء وقت الإضراب، وفق “رويترز”.

وقال متحدث باسم الموانئ إن 10 سفن أخرى عالقة في ميناء حيفا وإن من المنتظر وصول المزيد من السفن، كما ذكر مسؤولون في الميناءين أن عمال أرصفة الميناء احتجوا بعدما حضروا إلى مكان العمل.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر في 2013 لبناء مرافئ جديدة إلى جانب ميناءي أسدود وحيفا اللذين تديرهما الدولة، بعد نزاعات عمالية عطلت شرايين إسرائيل التجارية لسنوات.

واستُدعي القادة العماليون، الذين كانوا يتفاوضون مع الحكومة على شروط توظيف جديدة في ظل المنافسة الوشيكة، إلى محكمة عمالية لمناقشة الإضراب.

وستشغل “شنغهاي” الصينية للموانئ الدولية ميناء خاصا في حيفا، بينما ستدير “تيرمينال إنترناشونال” ميناء في جنوبي أسدود.

The post إضراب عمال موانئ إسرائيلية اعتراضا على التدخل الأجنبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية