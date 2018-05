المتوسط:

قال تجار إن العراق اشترى نحو 60 ألف طن من الأرز للتوريد من الأرجنتين وباراجواي في مناقصة عالمية أغلقت هذا الأسبوع.

وأضاف التجار بحسب ما نقلته “رويترز”، إن العراق اشترى نحو 30 ألف طن من الأرز من الأرجنتين ومثلهم من باراجواي.

وكان أقل سعر في العروض المقدمة في المناقصة لتوريد أرز تايلاندي.

