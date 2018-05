لومير: فرنسا وحلفاءها سيدافعون عن مصالح أوروبا الاقتصادية

المتوسط:

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الجمعة، أن فرنسا وحلفاءها الأوروبيين يعتزمون تقديم مقترحات للمفوضية الأوروبية تهدف إلى تعزيز قدرة أوروبا على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية.

وقال لومير للصحفيين فيما يتعلق برد فعل أوروبا على العقوبات الأمريكية على إيران، إن هناك إدراك بين كل الدول الأوروبية بأننا لا نستطيع المواصلة في الاتجاه الذي نسير فيه اليوم والذي نخضع فيه للقرارات الأمريكية.

وأضاف أن أوروبا تحتاج لتشديد القواعد التي ترجع إلى عام 1996، وقال ”فرنسا وشركاء أوروبيون آخرون يأملون في طرح مقترحات على المفوضية الأوروبية في هذا الصدد.

