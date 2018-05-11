الدولار يعزز قوته أمام سلة العملات

(رويترز)- عزز الدولار مكاسبه اليوم الجمعة واتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مع نمو التفاؤل في السوق بشأن آفاق العملة الأميركية خلال الأسابيع القادمة.

وعزز الدولار مكاسبه الأسبوعية مقابل سلة عملات منافسة على الرغم من انخفاض طفيف بلغ 0.1 بالمئة اليوم الجمعة إلى 92.52، ليواصل الصعود فوق أعلى مستوى في أربعة شهور ونصف الشهر الذي سجله يوم الأربعاء عندما بلغ 93.42 .

ويتجه مؤشر الدولار إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي في أطول موجة من نوعها منذ الربع الأخير من عام 2016. وارتفع الدولار بنحو أربعة بالمئة الشهر الماضي.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1935 دولار لكنه ما زال بالقرب من أدنى مستوى في عام 2018 الذي بلغ 1.1823 دولار يوم الأربعاء.

ولم يسجل الدولار تغيرا يذكر مقابل الين عند 109.33 ين، وهو مستوى يقترب من الأدنى في ثلاثة أشهر المسجل في الثاني من مايو أيار عند 110.05 ين.

وتعافى الدولار الاسترالي من أدنى مستوى في 11 شهرا البالغ 0.7413 دولار أمريكي إلى 0.7558 دولار أميركي.

بيد أن الليرة التركية واصلت الهبوط وانخفضت نصفا بالمئة إلى 4.267 ليرة للدولار على الرغم من أنها ابتعدت عن المستوى القياسي المنخفض الذي بلغ 4.3780 ليرة يوم الأربعاء.

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