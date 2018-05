الأسهم الأوروبية تحقق أكبر مكاسبها خلال 3 سنوات

المتوسط:

انتعشت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة واتجهت لتسجيل أطول موجة مكاسب في أكثر من ثلاث سنوات حيث خطف إبرام الصفقات الأضواء من الأسبوع الحافل بالنتائج في نهايته.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش متجها إلى تحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي في أطول موجة مكاسب منذ مارس آذار 2015.

ولم يسجل المؤشران داكس الألماني وفايننشال تايمز 100 البريطاني تغيرا يذكر من حيث النسبة المئوية.

وبينما يقترب موسم إعلان نتائج الربع الأول في أوروبا من نهايته، تصدر قطاع الموارد الأساسية قائمة القطاعات الأفضل أداء بعد ارتفاع أسهم أرسيلور ميتال 3.6 بالمئة.

وحققت أكبر شركة لإنتاج المعادن في العالم أرباحا فاقت التوقعات وأعطت نظرة متفائلة لعام 2018.

