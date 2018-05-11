سرت تُرتب بيتها الاقتصادي.. وتسعى للإعمار

استضاف المجلس البلدي سرت، الاجتماع الأول لسنة 2018 لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة على مستوى ليبيا.

وحضر الاجتماع أعضاء من المجلس البلدي سرت، وجرى الاتفاق على عقد 3 اجتماعات العام الحالي على أن تكون كل شهرين بداية من يولو القادم.

وأكد الحضور على أهمية هذا الاجتماع من أجل ترتيب بيت غرف التجارة والصناعة والزراعة بكافة المناطق، واتفقوا أن يمارس الاتحاد دوره في التنسيق مع مؤسسات الدولة للدفع بخبرات القطاع الخاص في شغل المناصب التي لها علاقة بالقطاع.

كما اتفق المشاركون على ضرورة عقد مؤتمر لإعمار مدينة سرت على غرار مؤتمر إعمار بنغازي، وحث الشركات العالمية للاستتثمار بمدينة سرت لما لها من مقومات استثمارية هائلة.

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