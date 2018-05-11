مصر ترفع أسعار المترو 250%

رفعت مصر للمرة الثانية خلال عام، أسعار تذاكر شبكة مترو الأنفاق في القاهرة لنسبة كبيرة بلغت 250 %، وبدأ تطبيق التعرفة الجديدة، اليوم الجمعة.

وقالت وزارة النقل المصرية في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن سعر تذكرة مترو الأنفاق سيبلغ ثلاثة جنيهات (17 سنتا أميركيا) لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة، وقبل ذلك كانت شبكة مترو الانفاق تعمل بنظام التذكرة الموحدة وهي جنيهان.

وأكدت الوزراة في بيانها أن اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن لن يجري عليها أي تغيير، مبينة أن هذه الزيادة تأتي في الوقت الذي تعاني فيه شبكة المترو من خسائر متراكمة وصلت إلى 618.6 مليون جنيه.

وأقدمت مصر على هذه الخطوة بينما تسير في إجراءات تقشفية اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي الذي وافق في أواخر 2016 على إقراض القاهرة 12 مليار دولار.

ويشمل الاتفاق تخفيض دعم الطاقة وزيادة الضرائب في سبيل كبح عجز الميزانية وجذب مستثمرين جدد لإنعاش الاقتصاد.

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