فرص عمل لليبيين في “اليونسكو”

أعلنت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الجمعة، عن توفر فرص عمل في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.

وأعلنت اللجنة بصفحتها في “فيسبوك”، أنها بدات في استقبال الطلبات التوظيف لملئ الوظائف الشاغرة في “اليونسكو”، وذلك في إطار برنامج الشباب المهنيين لعام 2018.

وذكرت اللجنة أنه يشترط فيمن يرغب بالتقدم للوظائف، أن يكون ليبي الجنسية، وألا يزيد العمر عن 32 سنة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وتوفر خبرة مهنية في مجال تخصصه.

كما يشترط أن يكون المتقدم حاملا لشهادة جامعية أو عليا في إحدى المجالات التالية: (علوم التربية – العلوم الأساسية والطبيعية- التراث الثقافي-العلوم الإنسانية- والاجتماعية- الاتصالات- العلوم السياسية والعلاقات الدولية- الاقتصاد-التعاون الدولي- القانون العام والدولي- إدارة أعمال- المحاسبة والمالية- علوم الحاسوب-تقنية المعلومات-إدارة المعرفة.

ووضحت اللجنة بصفحتها في “فيسبوك”، طريقة تقديم الطلبات.

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