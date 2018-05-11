الوفاق الليبية تقر الترتيبات المالية لسنة 2018، وتؤكد انخفاض العجز إلى 23%

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري، رسميا توقيع إقرار الترتيبات المالية للعام المالي لعام 2018، بقيمة 42 مليار و511 مليون و430 ألف دينار ليبي.

وأوضح المجبري، أن الترتيبات المالية خصص منها 24 مليار و500 مليون دينار لبند المرتبات، فيما بلغت النفقات التسييرية ستة مليارات و700 مليون، أما الباب الثالث الخاص بمشروعات والتنمية فقد خصص له مبلغ أربعة مليارات و700 مليون، بالإضافة إلى نفقات الدعم الذي بلغ ستة مليارات و500 مليون دينار.

وقال المجبري في مؤتمر صحفي عقده الخميس بطرابلس، إنه جرى تغطية هذه المصروفات من خلال الموارد النفطية بقيمة 27 مليار، وقرض من مصرف ليبيا المركزي ممول من خلال سندات الخزانة بقيمة عشرة مليارات، أما باقي المبلغ فقد جرى تغطيته من خلال إيرادات الدولة المختلفة بملياري دينار.

وأضاف نائب رئيس المجلس الرئاسي، أن هناك فرقا بين الترتيبات المالية للعام الماضي والعام الجاري متمثلة في انخفاض نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية نحو 28% في العام 2017، إلى 23% في العام 2018، مؤكداً على أن الجزء الأكبر من حجم الإنفاق من إيرادات النفط استخدمت في تغطية المرتبات.

وأكد فتحي المجبري، أن حكومة الوفاق الوطني ستتكفل بدفع الجزء الأكبر من فاتورة المرتبات في جميع أنحاء ليبيا، مثمنا جهود وتعاون بعض المسؤولين بالحكومة بالمؤقتة في شرق البلاد الذين يعملون مع زملائهم في وزارة المالية بحكومة الوفاق.

وجاء الاتفاق على الترتيبات المالية لعام 2018 خلال عُقد اجتماعا لأربعاء الماضي بطرابلس، ضم محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، وبحضور كلٍ من فريق المصرف المركزي المعني بالتنسيق مع الحكومة في شأن الترتيبات المالية، ووزير المالية المفوَّض، ووكيل الوزارة ومدير إدارة الخزانة ومدير مركز المعلومات بالوزارة.

يشار إلى أن ليبيا تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة ألقت بضلالها على كاهل المواطنين، بسبب الأزمات السياسية وانقسام معظم المؤسسات السيادية بالدولة منذ سنوات.

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