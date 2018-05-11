الرقابة الادارية تطالب الرئاسي الليبي بتحمل مسؤوليته في إدخال الإصلاحات اللازمة

وأوضحت الهيئة في خطاب موجه إلى المجلس الرئاسي ووزير المالية، أنها لاحظت زيادة في الإنفاق العام مع زيادة العجز والدين العام بوتيرة مضطردة في الترتيبات المالية التى أقرها الرئاسي الأربعاء، مشيرة أن هذه الترتيبات تضاعف من خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد، وفق مانشر على الصفحة الرسمية للهيئة.

وكشفت الهيئة عن زيادة في الإنفاق العام، مقارنة بالعام الماضي، دون الأخد في الاعتبار العجز الحاصل في عام 2017 واتباع خطوات من شأنها معالجته.

وأعلن النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري أمس الخميس عن إقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2018 بقيمة إجمالية قدرها 42 مليارا وخمسمائة وأحد عشر مليونا وأربعمائة وثلاثين ألف دينار ليبي .

وأوضح المجبري أن النسبة الأكبر حظي بها بند المرتبات بقيمة إجمالية قدرها 24 مليارا وخمسمائة مليون، بينما شكلت النفقات التسييرية مبلغا قدره ستة مليارات وسبعمائة مليون دينار، وأربعة مليارات وسبعمائة مليون خصصتها الميزانية للمشروعات والتنمية، بالإضافة إلى ستة مليارات وخمسمائة مليون كنفقات للدعم .

وأفاد المجبري خلال مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء أن تغطية المالية الأكبر للميزانية جاءت عبر الموارد النفطية بمبلغ سبعة وعشرون مليار دينار، وعشرة مليارات دينار كقرض من مصرف ليبيا المركزي ممول من خلال سندات الخزانة، وباقي المبلغ تم تغطيته من خلال الإيرادات المختلفة بقيمة ملياري دينار .

وبيّن عضو الرئاسي الليبي أن هناك تخفيض في نسبة العجز في العام المالي الحالي بنسبة 23% بينما كانت في العام المنصرم تناهز 28%، مؤكدا أن الجزء الأكبر من حجم الإنفاق من إيرادات النفط استخدمت في تغطية المرتبات .

يُذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ومصرف ليبيا المركزي اعتمدا، الأربعاء، الترتيبات المالية للعام المالي 2018.

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