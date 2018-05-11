الرئاسي الليبي يحدد سعر الصرف المعتمد لمرتبات العاملين بالخارج

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تحديد سعر الصرف المعتمد لمرتبات العاملين بالخارج بـ2.75 دولار للدينار الواحد، ابتداء من أمس الخميس تاريخ صدور القرار.

وأوضح قرار المجلس الرئاسي الذي نشرته إدارة التواصل والإعلام في رئاسة الوزراء تحت رقم 574 لسنة 2018، في مادته الأولى على أن يتم تحديد سعر الصرف المعتمد عند التحويل والصرف لمرتبات العاملين بالخارج الموفدين من الجهات الممولة من الخزانة العامة بحيث يكون سعر الصرف 2.75 دولار أميركي مقابل الدينار الليبي الواحد.

فيما نصت مادته الثانية على أن يجري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وتواجه العملة المحلية اختبارًا صعبًا أمام الدولار الأميركي، في ظل موجات من الصعود والهبوط المتأثرة في الأغلب بالأخبار المتداولة أو القرارات التي تتخذها المؤسسات الاقتصادية، كان ابرزها إعلان المصرف المركزي في طرابلس عن بيع العملة الأميركية للمواطنين بالسعر الرسمي ليوم الشراء بقيمة 400 دولار لكل فرد من أفراد؛ ليعلن المركزي عن زيادة المبلغ ليصل 500 دولار لكل فرد لهذا العام.

وخلال الأشهر الأخيرة، أظهرت المؤشرات استقرار قيمة العملة المحلية الليبية وتعافيها وانخفاض السعر من 9 دينارات مقابل الدولار الأمريكي ليستقر على 6.40 في السوق الموازي، فيما يبلغ السعر الرسمي 1.40 دينار أمام الدولار الأمريكي.

ويشكل الواقع الاقتصادي وأزمة السيولة ضغطًا على سعر العملة المحلية التي تشهد استقرارا أمام العملة الأميركية، في ظل محدودية الموارد التي يشكل النفط مصدرًا رئيسيًّا لها، فضلاً عن الانقسام السياسي.

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