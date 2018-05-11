مالطا تلزم وزارة الدفاع الليبية بدفع 650 ألف يورو نظير خدمات قدمتها للجهاز شركة السمار لخدمات الطيران والشحن

أصدرت محكمة مالطية حكمًا يلزم الجهاز التنفيذي للشحن الجوي والطيران الخاص التابع لوزارة الدفاع الليبية في حكومة الوفاق الوطني بدفع 650 ألف يورو نظير خدمات قدمتها للجهاز شركة السمار لخدمات الطيران والشحن، في الفترة بين عامي 2013 و2015، بحسب صحيفة مالطا توادي.

وأوضحت الصحيفة أن دعوى الشركة التي يرأسها الليبي أنور أبو زكريا طالبت بالاستحواذ على إحدى طائرتين نفاثتين موجودتين في مالطا، كضمان لحين دفع مستحقات مالية لها عند الجهاز الليبي.

وقالت الشركة في دعواها إنها لم تتلق مبلغ 650 ألف يورو نظير خدماتها للجهاز التنفيذي للشحن الجوي والطيران الخاص الليبي، ومن بينها 140 ألف دولار تكلفة رحلة خاصة بين مطار معيتيقة وباريس في مايو 2014 ، بحسب مالطا توداي.

وبيّنت الصحيفة أنه منذ يوليو من العام 2017 كانت الطائرتان محل نزاع قضائي بين الجهاز التنفيذي للشحن الجوي والطيران الخاص -الذي يديره شاكر عون – وشركة المتحدة للطيران، التي تدعي أنها المالك الشرعي للطائرتين.

وقالت الشركة إن المبلغ المطلوب هو نظير خدمات قدمتها للحكومة المؤقتة بين عامي 2013 و 2015 ولم تُدفع أبدا، بينها فواتير رحلات لمسؤولين ليبيين بكلفة 140،000 يورو بين مطار معيتيقة وباريس في مايو 2014.

وتقدمت الشركة السمار بطلب للحجز على واحدة من الطائرتين الرابضتين في مالطا، وفق ما نقلته صحيفة مالطا توداي.

ومنذ يوليو 2017 ، كانت الطائرتان موضوعا لمعركة قانونية بين سلطة الشحن الجوي الليبية التابعة للحكومة المؤقتة وشركة الطيران المتحدة؛ التي مقرها في طرابلس بدعوى لمن تعود ملكية الطائرتين.

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