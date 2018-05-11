شركة مليته للنفط والغاز تستعرض نشاطها للعام 2018

استعرضت شركة مليته للنفط والغاز نشاطها للعام 2018، خلال الاجتماع الفني الأول بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليته، والذي عقد يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 7 و 8 مايو 2018 .

وأكدت المؤسسة على صفحتها الرسمية، أنه تم خلال الاجتماع لمناقشة الآثار السلبية الناجمة عن إغلاق حقل الفيل، والذي تسبب في خسائر كبيرة على مستوى الانتاج، بالإضافة الى مناقشة المشاريع المقترحة وبرامج العمل لهذا العام والميزانيات المطلوبة لها.

ويأتي هذا الاجتماع استمراراً للاجتماعات الفنية التي تعقدها المؤسسة الوطنية للنفط مع الشركات النفطية المشغلة والخدمية، بهدف متابعة أعمال الشركات، بشكل دوري، لتسهيل أنشطتها المختلفة والوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه هذه الشركات.

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