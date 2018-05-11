الأكبر من نوعه.. تحالف بين «نستله» و«ستارباكس»

عين ليبيا

تدفع العملاقة “نستله” مبلغا قدره 7.1 مليار دولار، لكي تبدأ ببيع منتجات “ستارباكس” حول العالم، وذلك ضمن تحالف ثنائي هو الأكبر من نوعه.

وتهدف الشراكة الجديدة إلى تعزيز مكانة “نستله” بشكل أكبر في الأسواق، على الرغم من كونها أكبر بائع قهوة في العالم أجمع.

كما صرحت نستله بأن الصفقة الجديدة لن تشمل أيا من مقاهي “ستارباكس”، ولكنها تقتصر على المنتجات فقط. حيث قال المدير التنفيذي للأخيرة، كيفن جونسون: “تحالف القهوة العالمي سيدخل ستاربكس إلى بيوت الملايين الجدد حول العالم، من خلال شبكة وسمعة نستله”.

وأفاد خبراء بأن الصفقة ستفيد “نستله” أكثر من شريكتها، وذلك لأن حصتها في سوق القهوة الأمريكي لا تتجاوز 5%، بينما تفوق حصة “ستارباكس” الـ14%.

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