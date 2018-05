المتوسط:

قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، إن الأزمة المالية خلال السنوات العشر الأخيرة وقفت حجر عثرة أمام المشروع الأوروبي وعملية الإصلاح والزخم المؤيد لأوروبا.

ونقلت وكالة أنباء آكي الإيطالية عن تاياني قوله – في مؤتمر (حالة الاتحاد) بمدينة فلورنسا الإيطالية – إن روح التضامن بين الدول التي كانت المحرك الحقيقي لعملية الاندماج فشلت، كما انتقد رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي الطبقات الحاكمة الجديدة في الدول الأعضاء كونها لم تكن دائمًا على مستوى التحديات، وغالبًا ما تضع مصالح انتخابية آنية على حساب رؤية أوروبية شاملة.

وفي إشارة إلى التحالف الحكومي المتوقع في إيطاليا بين حركة خمس نجوم ورابطة الشمال، حيث تعتبران قوى مشككة في المشروع الأوروبي، قال تاياني – الذي ينتمي إلى (فورتسا إيطاليا) حزب رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني – إن إيطاليا جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي، والخروج من التكتل الأوروبي والعملة الأوروبية الموحدة ليس سوى إيذاء للنفس.

The post أنطونيو تايانى: الأزمة المالية أعاقت عملية إصلاح الاتحاد الأوروبى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية