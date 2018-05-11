اقتصاد

الرئيس السيسى يتفقد مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة بعض المشاريع الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة.

وأعرب السيسي عن ارتياحه لسير تطبيق هذه المشاريع، وكتب على “تويتر”: “سعدت جدا بما شاهدته من إنجاز عظيم تصنعه الأيادي المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة”.

سعدت جداً بما شاهدته من إنجاز عظيم تصنعه الأيادى المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحيامصر

ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي عددا من صور زيارة السيسي للعاصمة الإدارية الجديدة.

The post الرئيس السيسى يتفقد مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك