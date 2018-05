الرئيس السيسى يتفقد مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة

المتوسط:

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة بعض المشاريع الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة.

وأعرب السيسي عن ارتياحه لسير تطبيق هذه المشاريع، وكتب على “تويتر”: “سعدت جدا بما شاهدته من إنجاز عظيم تصنعه الأيادي المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة”.

ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي عددا من صور زيارة السيسي للعاصمة الإدارية الجديدة.

