تراجع أسعار النفط بفعل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي

تراجعت أسعار النفط في جلسة متقلبة تراجعت فيها عن مكاسبها الأولية، بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة زاد بمقدار عشرة حفارات هذا الأسبوع، بجانب تأثير تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران، مع الحديث عن محاولات تبدو صعبة جدا من قبل الأطراف الأوروبية في الاتفاق.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 35 سنتا إلى 77.12 دولار للبرميل غير بعيدة عن مستوى 78 دولارا الذي سجلته يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 . وتنهي عقود برنت الأسبوع على مكاسب قدرها 2.8 بالمئة.

وانخفضت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 66 سنتا لتبلغ عند التسوية 70.70 دولار للبرميل مقارنة مع أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف البالغ 71.89 دولار الذي سجلته في جلسة الخميس، ورغم انخفاضها فإن أسعار الخام تبقى قرب أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وعلى مدار الأسبوع سجل الخام الأمريكي مكاسب قدرها 1.2 بالمئة.

