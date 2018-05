الإمارات تشيد بتفعيل اتفاقية الأجواء المفتوحة مع أميركا

المتوسط:

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ودولة الإمارات وقعتا اتفاقا لتسوية مزاعم أميركية بأن شركات طيران خليجية تلقت دعما حكوميا.

وأشاد يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة بالاتفاق، قائلا في بيان “دولة الإمارات العربية مسرورة جدا، لأن تفاهمنا مع الولايات المتحدة يحافظ على كل فوائد السماوات المفتوحة للمسافرين وشركات الطيران والمجتمعات وشركات الطيران والفضاء في البلدين كليهما وحول العالم”.

ومنذ عام 2015، تحث شركات الطيران الأميركية الكبرى حكومة الولايات المتحدة على تحدي تصرفات شركات الطيران الثلاث الكبرى في الشرق الأوسط بمقتضى اتفاقيات “السماوات المفتوحة”.

وأضاف قائلا “كل شروط وبنود اتفاق النقل الجوي بما في ذلك حقوق الحرية الخامسة تبقى سارية بشكل كامل، شركات الطيران الإماراتية والأميركية تبقى لها الحرية في الاستمرار في إضافة وتعديل المسارات والخدمات”.

