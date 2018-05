المتوسط:

كشف البنك الدولي عن المعجزة التي تحققها مصر في النهوض بمقدراتها، عن طريق نشر فيديو على قناته الخاصة في موقع “يوتيوب” يشرح من خلاله خطوات الإصلاح الاقتصادي.

وأشار الفيديو إلى المعجزة الاقتصادية المصرية منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى السلطة، والذي عمل على انتشال البلاد من الدمار الذي تعرضت له والعبور بها نحو المستقبل.

وقدم البنك الدولي خلال الفيديو شرحا مبسطا لجميع الإصلاحات الاقتصادية اعتبارا من عام 2014 وحتى 2017، وكيف شاركت مجموعة البنك في وضع برنامج الإصلاح القومي.

وأبرز التقرير القرارات المشتركة التي تم اتخاذها لمساعدة مصر على الخروج من الأزمات المتكررة التي شهدتها بعد أحداث يناير 2011، وأبرز الجهود التي بذلتها للحد من انقطاع التيار الكهربائي، حيث وصل عدد ساعات الانقطاع في تلك الفترة إلى 6 ساعات يوميا وأكثر في بعض المناطق، ما أثر على مستوى الأعمال وتدهور البيئة التنافسية، وضعف الاستثمار داخل مصر.

The post فيديو/ البنك الدولي يبرز المعجزات الاقتصادية للرئيس المصري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية