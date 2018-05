شراكة بين «الخليج العربي» و“أو أم في” في حقل النافورة

المتوسط:

عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس الاجتماع الفني الأول لسنة 2018 لمناقشة نشاط شركة الخليج العربي للنفط وشركة “أو أم في” النمساوية في حقل النافورة أوجلة منطقة التعاقد 91 .

وتم خلال الاجتماع مناقشة نشاط الشركة بالحقل في الفترة من أكتوبر 2017 إلى مارس 2018 في مجال البيئة والسلامة والدراسات المعملية وصيانة وإصلاح الآبار والمشاريع، بالإضافة إلى سير تنفيذ النشاطات والميزانيات المعتمدة ومستهدفات برامج الشركة في 2018 .

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة المؤسسة الوطنية للنفط لنشاط الشركات النفطية المشغلة والخدمية لسير أنشطتها.

