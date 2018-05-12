أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم السبت 12/5/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 12 مايو 2018 استقراره على ارتفاع مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.520 دينار وهو ذات السعر عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد ارتفع سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغه سعره اليوم 7.790 دينار مقارنة بـ 7.748 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وانخفض سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 8.838 دينار مقارنة بـ 8.861 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث 3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.538 دينار 6.518 دينار اليورو 7.811 دينار 7.731 دينار الجنية الاسترليني 8.862 دينار 8.781 دينار الليرة التركية 1.519 دينار 1.439 دينار الدينار التونسي 2.62 دينار 2.54 دينار الجنية المصري 0.369 دينار 0.289 دينار الدولار الكندي 5.116 دينار 5.036 دينار الدينار الاردني 9.213 دينار 9.133 دينار حوالات دبي-تركيا 6.540 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.70 دينار كاش – 8.00 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.330 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.180 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 203 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 236 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 270 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 280 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 340 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 230 دينار

جرام الذهب المسبوك 205 و 206 دينار

كسر الفضة = 2.85 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.