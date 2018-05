المتوسط:

أعلن مصرف الجمهورية فرع وكالة الحدائق عن مواصلة عمليات سحب الأموال والرواتب بدءا من بعد غد الاثنين والثلاثاء.

وأرجع المصرف، في بيان له، سبب تأخر عمليات السحب إلى عطل بالمنظومة، قائلا: «ننوه زبائن فرعنا بأن غدا يوم عمل عادي دون سحب ليتم إدخال حوافظ المرتبات التي تم استلامها يوم الخميس الماضي دون إدراجها في الحسابات بسبب عطل بالمنظومه».

