دفعة دقيق جديدة لبنغازي وسلوق وقمينس

أشرفت مراقبة الاقتصاد بنغازي، السبت، على توزيع الدفعة الثالثة من مادة الدقيق على المخابز العاملة ببلديتي بنغازي وسلوق- قمينس.

وجاءت عملية توزيع الدقيق بالتنسيق مع صندوق موازنة الأسعار، وجهاز الحرس البلدي بنغازي، وتقدر الكمية بـ26000 كيس دقيق، بمعدل 100 كيس لكل مخبز.

يشار إلى أن مراقبة الاقتصاد بنغازي قد وزعت الشهر الماضي ما يقارب 10000 كيس من الدقيق على المخابز العاملة بمدينة بنغازي وضواحيها.

وفي شهر مارس الماضي تم توزيع 15000 ألف كيس دقيق على 150 مخبزا داخل مدينة بنغازي، بمعدل 100 كيس لكل مخبز، و3200 كيس على 32 مخبزا داخل بلديتي قمينس وسلوق بمعدل 100 كيس لكل مخبز.

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