برادان: لا يمكن التنبؤ بتأثير العقوبات على الواردات الإيرانية

أكد وزير النفط الهندي دارميندرا برادان اليوم السبت أن من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير العقوبات الأمريكية على طهران على واردات بلاده من النفط الإيراني.

وقال برادان لرويترز خلال زيارة للإمارات إنه ”قلق إلى حد ما“ بشأن تأثير ارتفاع سعر الخام على الدول المستهلكة لكنه لا يعتقد أن إمدادات النفط ستمثل مشكلة.

وأضاف أن مثل هذا النوع من (التوتر) الجيوسياسي يؤثر على الدول المستهلكة والمنتجة. علينا أن نتعايش مع الواقع الجيوسياسي الراهن.

وقال وزير النفط الهندي إن هناك اتفاق بين شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركات هندية لتأسيس شركة مشتركة لإنشاء مصافي تكرير للنفط في راتناجيري.

والمنشأة المقرر أن تتكلف نحو 44 مليار دولار وتقع غرب الهند ستكون واحدة من أكبر مجمعات التكرير والبتروكيماويات في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون برميل يوميا.

ووقعت أرامكو السعودية في أبريل نيسان اتفاقا مع الهند ليكون لها 50 بالمئة من المشروع. وقد تجلب أرامكو في وقت لاحق شريكا استراتيجيا آخر للمشاركة في حصتها.

وتريد أدنوك التوسع في محفظتها الخاصة بأنشطة المصب في أسواق لا يزال الطلب على النفط فيها يتزايد مثل الصين والهند بما يؤمن أسواقا جديدة لتصريف الخام.

