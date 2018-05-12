رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي : أسعار اللحوم ستنخفض خلال شهر رمضان المبارك

بنغازي 12 مايو 2018 (وال)- عقدت رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي الأستاذة فوزية الفرجانى، سلسلة اجتماعات مع نقابة القصابين في بنغازي .

وأكدت الفرجاني خلال الاجتماع أن أسعار اللحوم ستنخفض خلال شهر رمضان المبارك بتعاون جميع القصابين وموردي المواشي.

وشددت الفرجاني على المعنيين في الاجتماع على ضرورة تخفيض أسعار المواشي، حتى تكون في متناول جميع المواطنين داخل مدينة بنغازي .

وأوضحت الفرجاني أن أصحاب القصابين تعهدوا بالعمل على بذل كل الجهود الممكنة وتعاونهم والتزامهم، من أجل رفع المستوى المعيشي، وخفض أسعار السلع الغذائية واللحوم في بنغازي بفضل التعاون بين كل المختصين بتوفير هذه السلع .

يُشار إلى أن أسعار اللحوم في المنطقة الشرقية وغيرها من أنحاء البلاد، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصل سعر الكيلوغرام إلى 30 دينار في بعض المناطق، وأكثر بسبب ممارسات لن تستمر وسيتم ضبط المخالفين وتطبيق الإجراءات الرادعة حيال ذلك . (وال – بنغازي ) ر ع / س ع/ ر ت

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