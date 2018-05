قريبا.. أكبر بنوك روسيا يطلق خدمات “المصرف الإسلامى”

المتوسط:

حدد مصرف “سبيربنك” وهو الأكبر في روسيا، الأقاليم التي سيطلق فيها مشروعه التجريبي لتقديم الخدمات المصرفية التي تتسق مع الشريعة الإسلامية.

وقال مستشار نائب رئيس مجلس إدارة “سبيربنك” بهنام غوربان زادي، على هامش القمة الاقتصادية “روسيا والعالم الإسلامي” المنعقدة في مدينة قازان الروسية: “ننظر في 3 أقاليم روسية لتجربة المشروع، وهي جمهوريات تتارستان والشيشان وبشكريا” ذات الأغلبية المسلمة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يصبح المشروع جاهزا للاختبار بحلول نهاية يوليو القادم، ليقوم المصرف في إطاره بتقديم القروض وقبول الودائع من السكان حسب الشريعة الإسلامية.

وتعد سوق الصيرفة الإسلامية سوقا واعدة في روسيا، التي يشكل المسلمون 20% من سكانها البالغ عددهم نحو 29 مليون نسمة.

