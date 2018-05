النواب الروسى يستثنى الأدوية الأمريكية من قائمة المحظورات

المتوسط:

قرر مجلس النواب الروسي استثناء الأدوية الأمريكية من قائمة البضائع المحضور استيرادها وذلك في إطار مشروع قانون يتضمن إجراءات جوابية ردا على العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو.

وتم ذلك خلال القراءة الثانية لقانون العقوبات الجوابية، بينما كان ينص مشروع القانون في البداية على منع توريد الأدوية من الولايات المتحدة والدول التي تدعم العقوبات على روسيا.

وقال إيفان ميلنيكوف نائب رئيس مجلس الدوما وعضو الحزب الشيوعي إن الاتجاه العام للعمل على هذا القانون لن يتغير، إذ من المفترض وقف التعاون الدولي مع الدول الغربية في بعض المجالات.

