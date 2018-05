بنك ألمانى يستخدم عملة “بيتكوين” فى تحويل القروض عبر الإنترنت

المتوسط:

أسس الألمانى رادوسلاف ألبرخت، بنكا عبر الإنترنت، يسمح للعملاء بتحويل القروض إلى أى مكان فى أنحاء العالم وتلقيها، باستخدام عملة البيتكوين الرقمية الافتراضية.

وتستخدم منصة “بيتبوند” العملات الافتراضية مثل البيتكوين لتفادى نظام شبكة المعاملات المالية “سويفت” لنقل القروض حول العالم بسرعة وبتكلفة بسيطة، وقال “ألبرخت” فى تصريح لتليفزيون رويترز من مكتبه الموجود فى برلين: “التحويلات المالية التقليدية مكلفة نسبيا بسبب رسوم سعر صرف العملة ويمكن أن تستغرق بضعة أيام، لكن مع بيتبوند تعمل المدفوعات بشكل مستقل عن المكان الموجود به العملاء. وتتم التحويلات عبر الإنترنت بسرعة فائقة وبتكاليف منخفضة”.

وأشارت رويترز إلى أن رواج الخدمة التى يقدمها “ألبرخت” زاد بين العملاء منذ إطلاق شركته فى العام 2013، ويعمل فى مكتبه 24 موظفا من 12 دولة تدير قروض 100 عميل، وتصل قيمتها إلى نحو مليون دولار شهريا.

وقال ألبرخت إن معظم العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة أو العاملين بالقطعة، وإن القروض المتداولة صغيرة نسبيا لا تتجاوز 50 ألف دولار أمريكى، وفى 2016 حصلت “بيتبوند” على ترخيص رسمى كبنك وجذبت عددا من المستثمرين منذ ذلك الحين.

