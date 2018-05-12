خبراء المصرف المركزي يلتقون بخبراء البنك الدولي لدعم القطاع المالي

عقد فريق من خبراء مصرف ليبيا المركزي، أمس الجمعة في العاصمة تونس، اجتماعا مع فريق خبراء البنك الدولي، وذلك في إطار مشروع الدعم الفني والتقييم الشامل للقطاع المالي الذي يقدمه البنك الدولي للمصرف.

واتفق المجتمعون على وضع برنامج وخطة العمل في هذا الإطار، إضافة إلى الاتفاق على مواصفات ومؤهلات المستشارين الذين سيقومون بإجراء الدراسة واشتراط تمتعهم بخبرة كافية في المجال المصرفي والمالي، بحسب ما ذكر مصرف ليبيا المركزي.

ويتضمن هذا المشروع إجراء تقييم شامل للقطاع المالي في ليبيا، حيث جرى خلال ذلك الاجتماع مناقشة الشروط المرجعية، والاتفاق على نطاق العمل المقترح والذي يشمل ثلاثة محاور أساسية هي: الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي للقطاع، وهيكل وأداء النظام المالي، وتمويل المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

ووفقا لما نشره المصرف المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم السبت، فقد تطرق الاجتماع دراسة أوضاع التمويل الإسلامي، والشروع في تنفيذ استراتيجية وخطة عمل النهوض بالمصارف الإسلامية.

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي قد أجرى في المدة الماضية العديد من الاجتماعات وورش العمل من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والقطاع المالي لليبيا بعد أن شهدت تدنيا ملحوظا بسبب الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ سنوات.

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