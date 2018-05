شركة بريطانية تتوقع بقاء روسيا المصدرة الأولى لخامات الطاقة

المتوسط:

تنبأت شركة “بريتش بتروليوم” BP البريطانية بأن روسيا ستبقى الدولة المصدرة الأولى في العالم لخامات الطاقة حتى عام 2040.

ووفقا لحسابات خبراء شركة النفط البريطانية، فإن روسيا ستؤمن حتى ذلك الحين 5% من احتياجات السوق العالمية من المواد الخام للطاقة، مشيرة إلى أن روسيا ستصدر نحو 9 ملايين برميل نفط يوميا وسيكون مجموع ما ستصدره حوالي 36 مليار برميل حتى عام 2049.

وأشارت الدراسة البريطانية إلى أن روسيا ستتراجع إلى المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية في إنتاج النفط، فيما ستحافظ على المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بإنتاج الغاز الطبيعي بحجم 72 مليار قدم مكعب.

وبحلول عام 2040 تتوقع الدراسة انخفاض حصة روسيا في إنتاج المواد الخام الطاقة في السوق العالمية إلى 9٪، مقارنة بـ 10٪ في عام 2016. في الوقت الذي سينمو استهلاك موارد الطاقة المتجددة لتتجاوز 7500%، وسيكون نصيبها في ميزان الوقود والطاقة %2، فيما سيصبح نصيب البرازيل والهند والصين 17%.

