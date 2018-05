ألمانيا: نسعى لمساعدة الشركات لمواصلة نشاطها في إيران

المتوسط:

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن ألمانيا تريد مساعدة الشركات على مواصلة أنشطتها في إيران بعد القرار الأميركي بإعادة فرض عقوبات على طهران، ولكنه قد يصعب حمايتها من أي تبعات.

وجاء القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران مع التهديد بفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تقوم بنشاط هناك.

وشدد ماس على أنه “لا يتوقع حلا سهلا لحماية الشركات من كل أخطار العقوبات الأميركية، ومن ثم فإن المحادثات مع الأوروبيين وإيران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق تتعلق أيضا بكيفية إمكان مواصلة التجارة مع إيران”.

وقالت ألمانيا إلى جانب فرنسا وبريطانيا إنها مازالت ملتزمة بالاتفاق النووي، وسيلتقي وزراء الدول الأوروبية الثلاث مع نظيرهم الإيراني في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل لبحث سبل المضي قدما للأمام.

