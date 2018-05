أميركا تقرر استخدام الدرونات التجارية بالمهام المدنية

المتوسط:

وقع اختيار الجهات المختصة عشر شركات أمريكية لبدء تجارب استخدام الدرونات في المهام المدنية، ضمن المجال الجوي للولايات المتحدة.

وعلى رأس الشركات المنتقاة، كل من: “Apple” و”Zipline” التي تشتهر بخدمات توصيل الدم في الحالات الإسعافية.

أما بالنسبة للعملاقة “أمازون”، فقد تفاجأ الجميع بعدم انتقائها من قبل السلطات الاتحادية، لكي تشارك في تفعيل الخدمة الجديدة، حيث تضع “الهيئة الاتحادية للطيران” قوانين صارمة بخصوص استخدام الدرونات غير الحكومية، كمنع استخدامها في فترات الليل.

كما انتشرت أخبار عن سبب رفض الهيئة لمشاركة “أمازون”، والتي تفيد بأن الأخيرة أرادت توصيل الطرود داخل أجواء مدينة نيويورك ومحيطها.

