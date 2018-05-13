أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاحد 13/5/2018 وسعر الذهب والفضة

صعد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 13 مايو 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.565 دينار مقارنة بـ 6.545 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد صعد سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغه سعره اليوم 7.844 دينار مقارنة بـ 7.820 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 8.899 دينار مقارنة بـ 8.872 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث 2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.570 دينار 6.550 دينار اليورو 7.850 دينار 7.770 دينار الجنية الاسترليني 8.906 دينار 8.826 دينار الليرة التركية 1.527 دينار 1.447 دينار الدينار التونسي 2.63 دينار 2.55 دينار الجنية المصري 0.371 دينار 0.291 دينار الدولار الكندي 5.141 دينار 5.061 دينار الدينار الاردني 9.259 دينار 9.179 دينار حوالات دبي-تركيا 6.570 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.70 دينار كاش – 8.00 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.330 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.180 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 204 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 238 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 272 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 280 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 340 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 230 دينار

جرام الذهب المسبوك 205 و 206 دينار

كسر الفضة = 2.85 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.