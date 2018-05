صندوق التنمية السعودي يمدد مهلة تسديد القروض العقارية

المتوسط:

أعلن مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في السعودية، تمديد المهلة الزمنية للمواطنين المتأخرين عن تسلم قروضهم العقارية، رغم صدور الموافقات على طلبات قروضهم لمدة سنة إضافية تبدأ من 26 شوال 1439 وحتى 25 شوال 1440، على أن يشمل هذا القرار المستفيدين الذين صدرت لهم موافقات سابقة على طلباتهم من تاريخ 22 شعبان 1429 (منذ 10 سنوات ماضية فأقل من تاريخ انعقاد المجلس).

وأكد المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن موافقة مجلس إدارة الصندوق العقاري على التمديد، جاءت حرصاً منه على إعطاء المواطنين والمواطنات فرصة إضافية لتملك مسكنهم الأول، داعياً كافة المستفيدين الذين شملهم قرار التمديد إلى سرعة إنهاء إجراءاتهم، والاستفادة من الحلول التمويلية المتنوعة لبرنامج القرض العقاري “التمويل المدعوم” التي أوجدها الصندوق بما يتلاءم مع إمكانيات وتطلعات المستفيدين على قوائمه.

وأفاد العصيمي بأن قرار تمديد المهلة يأتي في إطار حرص الصندوق على تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020، الممثل في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60%، تمهيداً لرفعها إلى 70% بحلول 2030.

