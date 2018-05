مصر في مقدمة الدول العربية في تحويلات المغتربين

المتوسط:

أكد تقرير صدر عن البنك الدولي، أن مصر تصدرت الدول العربية بحجم تحويلات المغتربين تلاها المغرب ولبنان والأردن على التوالي.

وأضاف التقرير أن حجم تحويلات المغتربين من العملات الصعبة إلى مصر بلغ العام الماضي 20 مليار دولار، و8 مليارات دولار إلى لبنان، و7.5 مليار للمغرب، و 4.4 للأردن، و 3.4 لليمن، و 2.1 للجزائر، ومليارا دولار للضفة الغربية وقطاع غزة، و1.9 لتونس، وتتذيل القائمة تحويلات المغتربين لسوريا فقد بلغت 1.6 مليار دولار.

وأشار تقرير البنك الدولي بعنوان “موجز الهجرة والتطوير رقم 29″، إلى أن نسبة تحويلات المغتربين العرب إلى الناتج المحلي في بلدانهم كان على النحو التالي: مصر 6.4 %، لبنان 15.1%، المغرب 6.7%، الأردن 1.9 %، اليمن 13.1%، الجزائر 1.2%، الضفة الغربية وقطاع غزة 15.3%، تونس 4.8%.

كما بين التقرير أن تحويلات المغتربين نمت في العام الماضي على المستوى العالمي بنسبة 7% وسجلت 613 مليار دولار، متوقعا نموها 4.6% للعام الحالي لتصل إلى 642 مليار دولار، وبنسبة 3.9 في العام 2019 لتسجل 667 مليار دولار.

