إجراءات لتخفيض أسعار اللحوم 

ناقش وكيل عام وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة، ووزير الاقتصاد و مدير إدارة التجارة الداخلية مع مربي الأغنام الأسعار التي تُباع بها الأعلاف والشعير وأسباب الارتفاع الذي طرأ عليها مؤخراً.

ويشار إلى أن أسعار بيع أغذية المواشي شهدت ارتفاعاً وتباناً ملحوظاً، ما نتج عنه رفع أسعار اللحوم على المواطنين في ظل نقص السيولة واقتراب شهر رمضان.

ومن المنتظر أن تشرف لجنة اقتصادية مختصة على متابعة ومراقبة الأسعار التي يتم توريد الأعلاف والشعير بها عبر ميناء طبرق، والأسعار التي تعرض بها لحوم المواشي للبيع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط التسعيرات بأفضل شكل ممكن والتخفيف من حدّة الأزمة المالية على المواطنين.

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