مراقب اقتصاد بنغازي يتفقد أعمال صيانة المقر الرئيسي

بنغازي 12 مايو 2018 (وال)- قام مراقب اقتصاد بنغازي جمعة علي الرقاص، بزيارة لمقر المراقبة الرئيسي في منطقة سيدي حسين، للإطلاع على سير أعمال الصيانة فيه .

وذكر مكتب الإعلام في مراقبة اقتصاد بنغازي أن جمعة الرقاص أكد أن العودة للعمل في المقر الرئيسي ستكون خلال الأسبوع القادم .

وأضاف المكتب الإعلام أن الأستاذ جمعة الرقاص قام برفقة مدير مكتب شؤون المراقبة بزيارة لمقر مراقبة الخدمات المالية بنغازي، لمتابعة صرف مرتبات شهري مارس وأبريل للموظفين العاملين قطاع الاقتصاد . (وال_بنغازي) أ ج/ ر ت

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