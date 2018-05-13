اقتصاد

مراقب اقتصاد بنغازي يتفقد أعمال صيانة المقر الرئيسي

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 12 مايو 2018 (وال)- قام مراقب اقتصاد بنغازي جمعة علي الرقاص، بزيارة لمقر المراقبة الرئيسي في منطقة سيدي حسين، للإطلاع على سير أعمال الصيانة فيه .

وذكر مكتب الإعلام في مراقبة اقتصاد بنغازي أن جمعة الرقاص أكد أن العودة للعمل  في المقر الرئيسي ستكون خلال الأسبوع القادم .

وأضاف المكتب الإعلام أن الأستاذ جمعة الرقاص قام برفقة مدير مكتب شؤون المراقبة بزيارة لمقر مراقبة الخدمات المالية بنغازي، لمتابعة صرف مرتبات شهري مارس وأبريل للموظفين العاملين قطاع الاقتصاد . (وال_بنغازي) أ ج/ ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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