 رغم الحرب…سوريا تستغني عن الزيوت الأمريكية وتصنعها محليا

تمكنت الشركة العامة لمصفاة حمص من خلال تصنيع بديل وطني لزيت الضواغط الأمريكي الصنع المستخدم في معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ما وفر نحو 3 ملايين دولار كانت مطلوبة لتوفير المادة محليا لضمان سير العمل في المعمل.

وأوضحت وزارة النفط والثروة المعدنية في بيان اليوم أن كوادر الشركة العامة لمصفاة حمص استطاعت إيجاد حل لمشكلة الزيت الأمريكي الصنع من تطبيق دراسات وبدائل معينة للوصول إلى المواصفة المطلوبة للزيت المستخدم بالضواغط.

ولفتت الوزارة إلى أن مصفاة حمص عملت على تصنيع بديل للزيت الأمريكي بعد نفاد الكمية اللازمة لمعمل الغاز وعدم القدرة على توريد الزيت جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، كما نقلت وكالة “سانا”

وأضاف البيان أن الزيت الأمريكي ذا أساس عضوي وليس له معادل في سوريا مع عدم إمكانية تصنيعه في معمل مزج الزيوت التابع لمصفاة حمص الذي يعتمد تصنيع زيوت ذات أساس معدني.

يذكر أن معمل مزج الزيوت بمصفاة حمص تصل طاقته الإنتاجية إلى 60 ألف طنا سنويا ويلبي حاجة السوق المحلية من مختلف أنواع الزيوت وحاصل على عدة جوائز عالمية.

تجدر الإشارة إلى أن المعمل أنتج مانع التجمد لأول مرة كما تعكف الكوادر الفنية فيه على دراسة إمكانية إنتاج زيت الفرامل وكافة أنواع الشحوم.

المصدر: سبوتنيك

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