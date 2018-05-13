وزارة الاقتصاد والصناعة تشرع في توزيع السلع التموينية لبلديتي الشاطيء ومرزق

البيضاء 13 مايو 2018 (وال)- أصدر مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة مرعي إمراجع محمد، كشف خاص بالمخصصات الشهرية من السلع التموينية لبلديتي الشاطيء ومرزق .

وذكر المكتب الإعلامي بالوزارة الاقتصاد والصناعة – لوكالة الأنباء الليبية – أنه تم إحالة الكشوفات لرئيس صندوق موازنة الأسعار، والسادة مراقبي الاقتصاد، والتي تحوي السلع الأساسية من سكر وزيت وطماطم ومكرونة وأرز .

وأضاف المكتب الإعلامي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة لشهر رمضان المبارك، مشيراً إلى تحديد حصة الفرد من السلع، وقد شرعت في توزيعها منذ يوم 10 مايو الحالي . (وال- البيضاء) ر ت

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